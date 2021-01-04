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Gündem Stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?
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Stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?

Stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir? Lise ve üniversite öğrencilerinin mevcut eğitim programlarında staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler, stajyerler maaş alıyor mu? Stajyerler ne kadar ücret alır? gibi sorular sormaya başladı. Peki, Stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:53:00 -
Stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?

Lise ve üniversite öğrencilerinin staj yaptığı sürelerde ne kadar ücret aldıkları merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, stajyer maaşları ne kadar? Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?

Stajyer maaşları ne kadar?

Sağlık Meslek Lisesi veya Meslek Lisesi'nde okuyan öğrencilerin staj yaptıkları süre boyunca alacakları ücret 631,19 TL olarak belirlenmiştir. Bazı meslek gruplarına göre bu ücret değişmektedir. İşverenlerin ödenen staj ücret destek tutarlarına göre de değişiklik gösterir. Sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin staj süresinde alacakları en düşük ücret 631,19 TL olarak belli olmuştur.

Bazı meslek grupları dışında üniversite öğrencileri için ise zorunlu staj yapan öğrencilere maaş ödenmesi mecburi değildir. Bazı işletmelerin kararı gereği öğrencilere hem staj ücreti ödemesi hem de sigortalarının yaptırılması gerekir. Söz konusu durumda stajyerlere 631,19 TL'den az olmamak üzere ücret verilir.

Stajyer ücretleri neye göre belirlenir?

Stajyer, belirtilen sürelerde okulları veya kendilerinin belirteceği işletmelerde staj yapmaktadırlar. Lise öğrencileri haftada sadece 3 gün staj yapar, kalan 2 günde ise okula giderler. Dolayısıyla stajyer maaşı şu şekilde hesaplanır; Asgari ücretin net tutarının %30'u esas alınarak hesaplama yapılır.

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