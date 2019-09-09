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Stajyer avukatlar Baro Başkanı Yeşilboğaz’ı ziyaret etti

Mersin Barosu’nda staja başlayacak olan 11 stajyer avukat, staj öncesi Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
Stajyer avukatlar Baro Başkanı Yeşilboğaz’ı ziyaret etti

Mersin Barosu’nda staja başlayacak olan 11 stajyer avukat, staj öncesi Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti.


Avukatlık mesleğinin etik kuralları ve hukuk sistemi hakkında avukat adaylarına bilgiler veren Yeşilboğaz, “Kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanmadığı, yasalara bağlı bir yönetim anlayışının olmadığı yerde, kontrol ve denge yoktur. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde devlet, anayasal devlet değildir. Hukukun üstünlüğünün inşa edilip, toplumsal düzenin sağlıklı gelişmesi için en büyük görev, bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlara düşmektedir. Meslek hayatınıza atıldığınızda bu yolda mesleğinizde ilerlemek, sizlerin görev ve sorumluluğudur” dedi.


Daha sonra staj eğitim programının içeriği hakkında bilgiler veren Yeşilboğaz, “Baromuzda düzenlenen tüm mesleki ve sosyal etkinliklerimize katılmak, mesleki ve sosyal gelişiminiz için çok önemlidir. Başarılı bir staj dönemi geçirmenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Stajyer avukatlar ise kendilerine destek veren ve yakın ilgi gösteren Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
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