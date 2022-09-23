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Ekonomi Staj sigortası EYT kapsamına alınacak mı?
Ekonomi

Staj sigortası EYT kapsamına alınacak mı?

Staj sigorta primlerinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesi için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:18:00 -
Staj sigortası EYT kapsamına alınacak mı?

Staj sigortası  EYT düzenlemesinde yer alacak mı? EYT'liler bu sorunun cevabını merakla bekliyor.

Staj sigorta primlerinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

"EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru aydınlanmış olur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajda sağlık sigortası ile ilgili şunları söyledi:

"Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtı da orada vermiş olacağız."

Staj emekliliğe dahil edilecek mi?

Emeklilik için sadece staj yapmak yetmiyor. Staj sigortasının yatması ve primlerin ödenmiş olması da şart.

Konu hem işçilerin hem de sendikaların yakın takibinde..

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Staj süresince biliyorsunuz hastalık sigortası ve iş kazaları, meslek hastalıkları için prim yatıyor. Uzun vadeli sigortalılık kolları dediğimiz yaşlılık, malullük, ölüm primleri yatmadığı için o tescil tarihi olarak kabul ediliyor. Hizmete başlangıç tarihi olarak kabul edilmiyor. Eğer bu olursa kişilerin stajla sigortalılık süresi arasındaki süre kadar geriye götürme ihtimali olabilir."

EYT'nin aralıkta tamamlanması bekleniyor

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine denk gelen ancak prim eksiği olan birçok kişi staj sigortası ile ilgili çalışmanın sonucunu bekliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

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