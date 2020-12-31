STA ihracata ivme katacak Yeni yatırımlara kapı aralayacak

Akit Ekonomi

Avrupa Birliği’nden (AB) kopuşunun ardından İngiltere’nin Türkiye’yle serbest ticaret anlaşması (STA) imzalaması olumlu yankı uyandırıyor. Anlaşmanın 13.5 milyar dolara varan ikili ticareti daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Firmalar umutlu

Tarifesiz ticareti öngören STA’nın İngiltere’ye altın, giyim, otomotiv, makine ve çelik ihracatını önemli oranda arttıracağı kaydediliyor. Anlaşmayla moral bulan mobilya firmalarının yetkilileri tarafından da devamlı “Tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayan yeni STA hayırlı uğurlu olsun. Bu anlaşma 150 milyon dolara varan ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmamızın önünü açacak” deniliyor.

Stratejik hamle

Ev tekstili üreticilerince de her platformda “Ürünlerimizi Londra’ya, Liverpool’a ve Birmingham’a daha rahat ve kolay bir şekilde yollamamızı mümkün kılacak stratejik bir hamle yapıldı” ifadeleri kullanılıyor. İş dünyası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ise 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek STA’nın ekonomiye ivme katacağına dikkat çekiyorlar. Binlerce üreticiyi, tüccarı, ihracatçıyı, yatırımcıyı bünyesinde barındıran derneklerin ve birliklerin başkanları şu yorumları paylaşıyorlar:

Rekabet gücümüz artacak

İstanbul Tekstil Hammaddeleri ve İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: “Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak İngiltere’ye son 5 yıldır kesintisiz ihracat artışı gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde dahi ihracatımız artış gösterdi. İngiltere’ye ihracatımız yıllık yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Hem ülkemizin hem de sektörümüzün en büyük ticari ortaklarından biri olan İngiltere’yle yaptığımız STA, rekabetçi konumumuzun korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip. İmzalanan anlaşma sayesinde İngiltere’de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz.”

Yatırımlara kapı aralayacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: “Yeni STA’nın orta ve uzun vadede de yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Tüm sanayi ile tarım ürünlerini kapsayan ve Gümrük Birliği kazanımlarımızı koruyan anlaşmanın 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecek olması sevindirici olmuştur. Bu önemli aşamanın ardından STA’nın yatırımlar ve hizmetler alanını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını da önemsiyoruz.”

İhracata olumlu yansıyacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: “Türkiye ve İngiltere tarafından imzalanan STA’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlaşmanın gerek artan üretim kapasitemize gerekse genişleyen ticaret ağımızın yeni dönemde ihracatımıza olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz.”

Tarife ve kısıtlama yok

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “İngiltere’yle STA imzalanması memnuniyet vericidir. Anlaşma var olan ticaretin herhangi bir gümrük tarifesi veya miktar kısıtlaması olmadan devamını sağlayacaktır. STA’da 2 yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsaması için görüşmelerde bulunulmasını öngören bir hüküm de var. Bu hüküm de Türkiye-İngiltere ticaretini hizmetler, dijital gündem, tarım gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmeye imkân verecektir.”