SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim aylığı kesilmez

Soru: Ben ölen babamdan dolayı SSK ölüm maaşı alıyorum. Bir süper markette hafta sonları kasiyer olarak çalışırsam maaşım kesilir mi? Bekir Y.

Cevap: Daha önce ölen anne ya da babasından yetim aylığı alan çocuklar sigortalı çalışınca yetim aylıkları kesilirdi. Ancak 2017 yılı Nisan ayından geçerli olmak üzere bir yasal değişiklik yapıldı. Yetim aylığı alan çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, SSK’lı bir işte çalışmaları halinde artık yetim aylıkları kesilmiyor.