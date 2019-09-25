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SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? 2020’de Emekli ne kadar zam alacak?

Emekli ve memur zam son dakika haberi! 2020’de memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 5. Dönem Toplu Sözleşmesinde hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edilmesiyle birlikte emekli maaşlarında artışlar söz konusu oldu. Peki Emekli 2020’de ne kadar zam alacak? Emekli maaşı 2020 ocak zammı ne kadar? SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? 2020’de en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:42
SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? 2020’de Emekli ne kadar zam alacak?

Emekli ve memur zam son dakika haberi! 2020’de memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 5. Dönem Toplu Sözleşmesinde hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edilmesiyle birlikte emekli maaşlarında artışlar söz konusu oldu. Peki Emekli 2020’de ne kadar zam alacak? Emekli maaşı 2020 ocak zammı ne kadar? SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? 2020’de en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılacak. Emekli ne kadar zam alacak? Emekli ne kadar zam alacak ocak 2020, emekli ocakta ne kadar zam alacak, hangi emekli ne kadar zam alacak, emekli memur ne kadar zam alacak? soruları milyonlarca emekli tarafından sorgulanmakta. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var. Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak. Güneş’in haberine göre, gerek Merkez Bankası'nın gerekse ekonomistlerin tahminleri de emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, yılın 2. yarısında, enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek. Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa fark olarak maaşlara yansıtılacak. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak. Böylece 2020’de en düşük memur emeklisinin maaşı ek ödeme ile birlikte 2.727 lira olacak.

2020’de en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2020’nin ocak ayında 2.623 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.727 lira geçecek; 2020’nin temmuz ayında ise zamlı maaşı 2.728 lira olacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.837 lira geçecek. Enflasyon beklenenin üzerinde çıkarsa bu zamların üzerine bir de enflasyon farkı eklenecek.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:42
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