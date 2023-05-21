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Ekonomi SSB’nin “Kalfa Programı”na başvurular başladı
Ekonomi

SSB’nin “Kalfa Programı”na başvurular başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 10:08:00 -
SSB’nin "Kalfa Programı"na başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesindeki Savunma Sanayii Akademinin, üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinden mezun olan gençlere yönelik olarak "Kalfa Programı"na başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi koordinasyonu ile Kalfa Programı tanıtım töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfıhak Alpkan, İŞKUR, savunma sanayisi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Törende konuşan Demir şu değerlendirmede bulundu: "Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla 2 yıl geçmiş ve 27 yaşından gün almamış gençlerimizi Kalfa'ya bekliyoruz. Kalfa Programı'mız bu yıl depremzede gençlerimize öncelik verecek. İŞKUR'un desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız."

YÖK Başkanı Özvar da Kalfa Programı kapsamında üniversitelerden mezun olan gençlerin yetiştirilerek savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olarak kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

ASELSAN, Havelsan, Roketsan, SSTEK, STM, TEI, TUSAŞ ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ destekleri ile içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler; "Hazırlık-Oryantasyon", "Temel Eğitim" ve "Alana Yönelik Teknik Eğitim" olmak üzere toplam 3 modülden oluşuyor.
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