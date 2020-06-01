SSB paylaştı: Teslimatlar devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fotoniks firması tarafından üretilen holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. SSB, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoniks firması tarafından üretilen holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin güvenlik güçlerimize teslimatları sürüyor" ifadelerini kullandı.