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Teknoloji

SSB paylaştı: Teslimatlar devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fotoniks firması tarafından üretilen holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:57:00 -

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. SSB, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoniks firması tarafından üretilen holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin güvenlik güçlerimize teslimatları sürüyor" ifadelerini kullandı.

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