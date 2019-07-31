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SSB Başkanı duyurdu! Milli savaş uçağı için tarih öne çekildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında milli savaş uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, Milli Muharip Uçağının ilk uçuşunun 2026'dan 2025'e çekmeye çalıştıklarını söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
SSB Başkanı duyurdu! Milli savaş uçağı için tarih öne çekildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 Programı'ndan çıkarması hakkında "F-35 programından çıkarılmamızın hukuki zemini yok" dedi. "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullanan Demir, Milli Muharip Uçak hakkında şu önemli gelişmeleri verdi:

"İlk uçuşu 2025'e çekmeye çalışıyoruz"

"Milli Muharip Uçağın görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU'nun A, B, C modelleri gelebilir. F-35 konusunda olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var. Olanda hayır vardır deriz yolumuza devam ederiz. MMU projesinde hayalperest değiliz ayaklarımız yere basıyor. BAE systems firmasından danışmanlık alınıyor. Alt sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

MMU'nun ilk uçuşunu 2026'dan 2025'e çekmeye çalışıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle irtibattayız. Proje çok uluslu bir yapıya dönebilir. Motor yolculuğumuz başladı. Seyir füzeleri için jet motorumuz envantere alınacak.

İngiliz TEMPEST projesinde alt sistemler alanında ortaklık olabilir.

S-400 açıklaması

Ben Bolton'a Osaka'da görüşme biter bitmez gittim ve dedim ki ben uçak mühendisiyim dedim ve kendimi açıkladım. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamiyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var. S-400 muadili ve daha iyi özelliklere sahip hava füze savunma sistemi için çalışıyoruz.

İyi yürüyoruz ama koşmamız gerekiyor

Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak. Envanterdeki İHA sayımız 100'ü geçti. 5. MİLGEM'in inşaası devam ediyor. Envantere yeni gemiler ve denizaltılar kademeli olarak katılacak. 50. T129 ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi. Lazer Silahları, Elektromanyetik Top ve Elektromanyetik dalga silahları alanında çalışmalarımız devam ediyor. Türk Savunma Sanayii olarak iyi yürüyoruz ama koşmamız gerekiyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.50 dk önce
    Güzel.... Altay tankının ve Yerli otomobilin uçuşunu 2180'e mi çaktiniz.
  • RİZELİRİZELİ1 sa önce
    RABİM ŞUAN DUASINI KABULETİĞİN MASUMUN GARİBİN KİMSESİZİN HÜRMETİNE DAHA ERKEN DAHA İYİSİNİ YAPIP GARİBİN YARDIMINA YETİŞTİR AMİN KARTİLYONLARKERE AMİN
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    2025 çok geç gerekirse rusya ile alt yapı geliştirmesi yapın 2021ilk uçuş 2025 de görev tarihi olmalı. çin iran azarbaycan kore ne varsa saldırın . s400 ile masada koltuğu eşitledik. tfx o masa bize karar aşamasında söz sahibi yapacak.masaya oturmadan herkes önce bir ceketi ilikleyecek. konuşmamızın sonun bakanlar veya bitsin de gidelim diyenler her kelimeyi ayrı analiz edecekler ki TÜRKİYE acaba ne dedi veya ne demek istedi.
  • BekirBekir1 sa önce
    Ya bi gidin, daha araba bile üretemedik, savas ucagi üretekmisiz.

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