0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sri Lanka’daki terör saldırılarında İnterpol devrede

Sri Lanka’da Paskalya günü 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin de yaralandığı kilise ve otellere yönelik terör saldırılarının soruşturmasında İnterpol ekibinin de görev yapacağı açıklandı

23 Nisan 2019 Salı 06:42
Sri Lanka’daki terör saldırılarında İnterpol devrede

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik),Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İNTERPOL),Sri Lanka makamlarının talebi üzerine bombalı terör saldırılarının soruşturulmasına bir ekiple katkıda bulunacağını duyurdu.

Olay yeri incelemesi, patlayıcı maddeler, terörle mücadele, terör kurbanlarının tespiti ve saldırıların analizinde uzman olan görevlilerden oluşacağı açıklanan İnterpol ekibinin, ihtiyaç duyulan alanlarda yerel ekiplere destek vereceği açıklandı.

AA'nın haberine göre; İnterpol ekibinin ayrıca, kurumun küresel ağı ve veri tabanları yardımıyla saldırganların uluslararası bağlantılarının belirlenmesinde yerel güvenlik birimlerine katkıda bulunacağı bildirildi.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 39’u yabancı uyruklu olmak üzere 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:06
  1. son dakika
  2. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    ne oldu ucu hıristiyanlara dokununca hemen devreye girdiler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darbe girişiminin ilk saatlerindeki kayıtlar ortaya çıktı
  1. Darbe girişiminin ilk saatlerindeki..
  2. 23.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  3. BAE ajanlarının kirli bağlantıları..
  4. Geçim derdine düşen Romanlar:..
  5. Erzincan’da gençlerden köy okuluna..
  6. Okul koridorundan floor curling..
  7. Çorum’da iki tır çarpıştı: 1 ölü
  8. Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için..
  9. Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı
  10. Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
  11. Nijerya'da kızamık salgını! 17 çocuk..
  12. Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım..
  13. Düzce'de şüpheli ölüm
  14. Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1..
  15. Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23..
  16. Tarihi operasyonda 10 kişi tutuklandı
  17. Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca..
  18. Sri Lanka’daki terör saldırılarında..
  19. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya..
  20. Bakan Kurum'dan çağrı: Kriz masasına..
  21. Vahim tablo açıklandı: Her on çocuktan..
  22. Rus yetkili duyurdu! İlk S-400..
  23. Böyle geldi dehşet saçtı... O anlar..
  24. Yok artık! Amaçlarını duyunca çok..
  25. Katliam gibi yangın! Cansız..
  26. Gözler YSK'da... AK Parti temsilcisi:..
  27. Muğla'da korkutan deprem
  28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  29. Kağıthane’de yıkım çalışmaları..
  30. Kağıthane'de çöken bina
Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

Günün Karikatürü

23 Nisan 2019
Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı