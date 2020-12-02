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Aktüel Sri Lanka’da Burevi kasırgası nedeniyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Aktüel

Sri Lanka’da Burevi kasırgası nedeniyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:23:55 -
Sri Lanka’da Burevi kasırgası nedeniyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

ANKARA (AA) – Sri Lanka’da doğu kıyılarını vurması beklenen Burevi kasırgası nedeniyle 75 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Sri Lanka Afet Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Burevi kasırgasının çarşamba günü geç saatlerde, Sri Lanka’nın doğu kıyılarını 80 ila 90 kilometre hızla vurmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, yaşanabilecek sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan ederken, bölgede 75 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Afet Durum Yönetimi Merkezi, kasırganın kıyıdaki binalara ve elektrik hatlarına zarar verebileceği, su baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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