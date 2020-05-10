Srebrenitsa Anma Merkezi "Soykırımı İnkar Raporu" yayımladı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa Anma Merkezi, 1995 yılında ülkenin doğusundaki Srebrenitsa ve civarında 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin "Soykırımı İnkar Raporu" yayımlandı.

Monica Hanson Green'in yazdığı raporda, Bosna'daki savaş (1992-1995), Srebrenitsa ve civarında yaşananlar, savaş suçları yargılamaları hakkında birçok detayın yanı sıra bugün dahi soykırımı inkar eden kişi ve kurumlar ile medyada çıkan haberlere yer verildi.

Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, rapordaki yazısında, başında bulunduğu merkez için soykırımı inkar meselesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Soykırım konusunda bilinci artırmak amacıyla yeni bir sorumluluk aldık. Bu rapor da bu sorumluluğun ilk adımı." ifadelerini kullandı.

Rapordaki tüm verilerin gerçek olduğunu vurgulayan Suljagic, "Rapor, kesinlikle Sırp halkını hedef almamaktadır. Raporda soykırımı inkar eden, savunan kişi ve kurumlardan söz edilmektedir." dedi.

Suljagic, Srebrenitsa'daki soykırımın üzerinden 25 yıl geçtiğini anımsatarak, "Srebrenitsa Soykırımı, Boşnak halkının ve Bosna Hersek'in tamamen yok edilmesi için 3,5 yıl süren sistematik zulmün sadece bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

- Raporda kapsamlı bilgiler yer alıyor

Boşnakça ve İngilizce yayımlanan raporda, Bosna Hersek'teki savaş, yapılmaya çalışılan etnik temizlik, işlenen savaş suçları ve savaşın ardından Bosna Hersek Mahkemesinde ve Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen davalar da anlatıldı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da savaş suçlularını aklamak için yapılan faaliyetlere de yer verilen raporda, bazı medya organlarında yayınlanan soykırımı inkar haberlerine de dikkat çekildi.

Bosna Hersek'te ilk kez böyle bir çalışma yapıldığı belirtilirken, raporun bazı uluslararası kurumlara da gönderileceği bildirildi.

- Srebrenitsa Soykırımı

Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Anıt mezarlığa bugüne kadar 6 bin 643 kurban defnedilirken, aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala 1000'den fazla kurbana ise ulaşılamadı.

Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.