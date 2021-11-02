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Dünya Squid Game ile vurgun yaptılar
Dünya

Squid Game ile vurgun yaptılar

Kore yapımı Squid Game dizisinden sonra ortaya çıkan Squid token, kripto para piyasasını altüst etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:51:00 -
Squid Game ile vurgun yaptılar

Son günlerde ilgi odağı olan Squid Game dizisinden ilham alınarak ortaya çıkarılan Squid token, yatırımcılarını üzdü. Piyasaya çıktıktan bir hafta sonra yüzde 110 bin değer kazanan SQUID'in değeri sıfırlandı, siteye erişim engellendi.

Dizi ve film izleme platformunun rekor kıran dizisinden esinlenerek piyasaya sürülen Squid Game (SQUID) tokeni, Coinmarketcap'te (CMC) listelendikten sonra hızlı bir yükseliş kaydetti. 0.012 seviyelerinde kripto sektörüne adım atan token, 1 haftada yüzde 110 bin değer kazanarak yatırımcılarını sevindirdi. Token, 29 Ekim itibariyle 2.2 milyar dolar işlem hacmine ulaşarak CMC'de en fazla değer kazananlar arasında yer aldı. Ancak bazı yatırımcılar, sosyal medyada tokenlerini satamadığını yazdı.

SQUID token dün öğle vakitlerinde 2 bin 856 dolardan işlem görüyordu. Beş dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Geliştiricisinin belli olmadığı token, yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti. Token 0.005 dolara çakıldı ve tüm kazancını sildi.

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