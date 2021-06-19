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Sağlık Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?
Sağlık

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Rus aşısı yan etkileri | Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Türkiye; Sinovac, Biontech ve Sputnik V aşılarıyla ilgili toplam 270 milyon doz aşı sözleşmesi imzaladı. Son günlerde artan aşılama hızıyla 40 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Alman ya da Çin aşısı olmak istemeyenler ise Rus aşısının yan etkisinin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sputnik V aşısının yan etkisi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:57:00 -
Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 30 Nisan 2021’de Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdi. Vektör aşısı olan Sputnik V aşısını tercih etmek isteyenler ise söz konusu aşının yan etkilerini araştırmaya başladı. Peki, Rus aşısının bir yan etkisi var mı?

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Rus aşısı vektör aşısıdır. mRNA ya da inaktif aşı olmak istemeyenler Rus aşısını bekliyor. Sputnik V olmak isteyenler ise aşının yan etkisi olup olmadığını merak ediyor. Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı Roszdravnadzor tarafından, aşılama sonrasında şimdiye kadar aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık, şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk dışında hiçbir yan etkinin görülmediği açıkladı.

Sputnik V aşısı ne kadar koruyucu?

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının 6 ay boyunca iyi bir koruyuculuk sağladığını kendisinin de bu aşıyı yaptırdığını söyledi. Muraşko, “Genel olarak 6 ay boyunca garanti olarak antikor sayısını kontrol etmeye gerek yok. Yani aşı yapan bir kişi iyi bir koruyucu bağışıklığa sahip” dedi.

60’tan gazla ülkede kullanılan Sputnik V aşısının koruyuculuğunun yüzde 91.6 olduğu açıklanmıştı. Ülkemizde Sputnik V aşısına 30 Nisan’a acil kullanım onayı verildi. 14 Haziran’da Türkiye’ye gelen Rus aşısı için randevuların önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Kaç doz aşı yapıldı güncel | Türkiye’de dün kaç doz aşı yapıldı?
Kaç doz aşı yapıldı güncel | Türkiye’de dün kaç doz aşı yapıldı?

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Kaç doz aşı yapıldı güncel | Türkiye’de dün kaç doz aşı yapıldı?

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