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Spot piyasada elektrik fiyatları

27 Ağustos 2019 Salı 14:14
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira, en düşük 301 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,07 artarak 165 milyon 884 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 328 lira, en düşük saat 06.00'da 301 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 316 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 20 kuruş, en düşük 285 lira 28 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:14
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada elektrik fiyatları

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