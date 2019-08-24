Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 73 kuruş, en düşük 260 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,6 azalarak 120 milyon 690 bin 75 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 317 lira 73 kuruş, en düşük saat 07.00'de 260 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 304 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 305 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.