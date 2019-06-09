0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

09 Haziran 2019 Pazar 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 59 kuruş, en düşük 3 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 227,97 artarak, 102 milyon 354 bin 541 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 311 lira 59 kuruş olurken, en düşük 05.00 ve 06.00'da 3 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 233 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 246 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 259 lira 99 kuruş, en düşük 1,01 liradan işlem gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:26
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. gün öncesi piyasa
  3. megavatsaat elektriğin fiyatı
  4. spot piyasa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    1. Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    2. Gözüne diken batan kaplumbağayı..
    3. Serinlemek için suya girmişti, cesedi..
    4. İzmir’de şehide son görev
    5. Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele..
    6. Bu gelenek yıllardır devam ediyor
    7. Lastiği patlayan araç önce takla attı..
    8. Kolpaçino filmi oyuncusu hayatını..
    9. (Özel) Kula’nın tarihine ışık tutmaya..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Basit donut yapımı | Donutun püf..
    12. Antalya'da otomobil savcıya çarptı!
    13. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    14. Kayseri’yi serinleten yağmur
    15. Karşıya geçerken otomobilin çarptığı..
    16. Kepez’den 8 bin 148 öğrenciye göz..
    17. Binali Yıldırım’a sürpriz çağrı!..
    18. Dağ bisikleti: Downhill Avrupa..
    19. "Önceliğim Giresunspor"
    20. Türk Kızılay ile “Hilâl olsun Ağrı”
    21. Küçükelmalı köyünde yol çilesi
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Başkan Altay Milli Takımı ve..
    24. Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu
    25. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    26. Otomobille motosikletli kurye..
    27. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    28. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    29. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    30. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler