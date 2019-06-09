Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 59 kuruş, en düşük 3 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 227,97 artarak, 102 milyon 354 bin 541 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 311 lira 59 kuruş olurken, en düşük 05.00 ve 06.00'da 3 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 233 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 246 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 259 lira 99 kuruş, en düşük 1,01 liradan işlem gördü.