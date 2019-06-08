Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 259 lira 99 kuruş, en düşük 1,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,48 azalarak, 31 milyon 207 bin 788 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 259 lira 99 kuruş olurken, en düşük 06.00 ve 09.00'da 1,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 93 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 95 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 35 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.