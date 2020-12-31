Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 6 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,37 azalarak 124 milyon 695 bin 280 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 6 kuruş, en düşük saat 04.00'te 208 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.