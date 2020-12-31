  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:34:07 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 6 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,37 azalarak 124 milyon 695 bin 280 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 6 kuruş, en düşük saat 04.00'te 208 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türk ürünlerinin alımını altı ay yasaklad..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada t..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay