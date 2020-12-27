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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:32:22 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 27 kuruş, en düşük 224 lira 22 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,6 artarak 160 milyon 847 bin 246 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 329 lira 27 kuruş, en düşük saat 04.00'te 224 lira 22 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 81 kuruş, en düşük 224 lira 39 kuruştan işlem gördü.

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