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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:21:28 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 78 kuruş, en düşük 226 lira 28 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,4 artarak 166 milyon 164 bin 224 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 333 lira 78 kuruş, en düşük saat 04.00'te 226 lira 28 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 52 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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