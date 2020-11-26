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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:23:08 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 566 lira, en düşük 234 lira 98 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 artarak 205 milyon 948 bin 777 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 566 lira, en düşük saat 04.00'te 234 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 344 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 348 lira 71 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 57 kuruş, en düşük 217 lira 87 kuruştan işlem gördü.

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