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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:21:37 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 224 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11 azalarak 134 milyon 561 bin 367 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 319 lira 43 kuruş, en düşük 02.00, 03.00 ve 23.00'te 224 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 51 kuruş, en düşük 236 lira 34 kuruştan işlem gördü.

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