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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:19:37 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 525 lira, en düşük 247 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,47 azalarak 184 milyon 635 bin 802 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 525 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 06.00'da 247 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 332 lira 398 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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