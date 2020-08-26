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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:25:16 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,22 artışla 185 milyon 119 bin 666 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 360 lira, en düşük saat 06.00'da 250 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 92 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira , en düşük 290 liradan işlem gördü.



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