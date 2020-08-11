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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:33:34 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 13 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,44 azalışla 175 milyon 785 bin 44 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 317 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 370 lira, en düşük 224 lira 35 kuruştan işlem gördü.

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