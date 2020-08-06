Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350 lira, en düşük 270 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,24 artışla 189 milyon 347 bin 395 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 350 lira, en düşük saat 06.00'da 270 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 318 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 320 lira 341 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 348 lira 88 kuruş, en düşük 225 lira 68 kuruştan işlem gördü.