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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:07:51 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 348 lira 88 kuruş, en düşük 225 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,52 artışla 188 milyon 887 bin 615 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 348 lira 88 kuruş, en düşük saat 06.00'da 225 lira 68 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 298 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 67 kuruş, en düşük 198 lira 3 kuruştan işlem gördü.

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