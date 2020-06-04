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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:27:20 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 44 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10 azalışla 131 milyon 602 bin 689 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 326 lira 44 kuruş, en düşük saat 13.00'te 208 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 16 kuruş, en düşük 219 lira 47 kuruştan işlem gördü.

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