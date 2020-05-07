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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:18:25 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 26 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,51 azalarak 69 milyon 50 bin 582 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 26 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 166 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 168 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 39 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

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