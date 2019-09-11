0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 937 bin 349 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 337 bin 745 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 412 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 408 bin 869 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 105 milyon 443 bin 23 metreküp olarak geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:10
  1. doğalgaz
  2. enerji
  3. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi: 1 gözaltı
    1. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
    2. Konyaaltı Sahili açıklarında yelkenli..
    3. Bu tesis, gelecek için dönüştürüyor
    4. Amed Sportif Faaliyetler aradığı..
    5. Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa..
    6. Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    7. Genç Kızılaycılar eğitim için seferber..
    8. Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir..
    9. Acil çağrılar tek numarada
    10. FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına..
    11. Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak..
    12. Cizre polisi okul çevrelerinde..
    13. Spot piyasada elektrik fiyatları
    14. Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
    15. Usta oyuncu Süleyman Turan son..
    16. Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar..
    17. Personeli açığa alan HDP'li belediyeye..
    18. Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü,..
    19. Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile..
    20. Annesini bıçakla öldüren sanık tahliye..
    21. Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin..
    22. Oturma eylemi yaparken babasının ölüm..
    23. Karaman’da süt tankerinin çarptığı..
    24. Meram belediyesi tesislerinde kış..
    25. Bağlar’a Ankara’dan müjdeli haberler
    26. CarrefourSA, 41 marketinde 10 bin..
    27. İsrail tank atışıyla Gazze'yi vurdu
    28. Kremlin'den "casus çalıştırdığı"..
    29. Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen..
    30. Gürün’de Aşure Dağıtıldı
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim