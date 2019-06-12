0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 284 bin 600 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 50 bin 941 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 829 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 559 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise bin 469 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 621 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 803 bin 218 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:07
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot doğal gaz piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İznik Gölü’nde yeni keşifler
    1. İznik Gölü’nde yeni keşifler
    2. Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    3. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    4. Göcek’te deniz dibi temizliği
    5. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    6. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    7. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    8. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    9. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    10. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    11. Bakan Soylu’dan Temel..
    12. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    13. Kocaeli'de sağanak
    14. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    15. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    16. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    17. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    18. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    19. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    20. Bingöl’de tüp ve tenekeye..
    21. Çekmeköy'deki silahlı kavga davası
    22. (Özel) PKK/PYD terör örgütünün halkın..
    23. Sakarya yaz günü yağmura teslim oldu
    24. Çaldıran Belediyesinden 275 bin..
    25. Encümen’de önemli kararlar alındı
    26. Kara Harp Okulu darbe davasında sona..
    27. KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık..
    28. Meram Belediyesi personeline yangın..
    29. Hafta sonu yapılacak YKS sınavı için..
    30. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu