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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 453 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 585 bin 921 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 720 bin 501 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 467 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 497 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise bin 409 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 180 milyon 664 bin 61 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 345 bin 478 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:18
  1. Doğal Gaz
  2. Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  3. EPİAŞ

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