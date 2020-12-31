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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:22:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1269 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 651 bin 822 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 433 bin 403 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1310 lira, satış fiyatı ise 1231 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1269 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 242 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 154 bin 958 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 5 bin 239 metreküp olarak kayda geçti.

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