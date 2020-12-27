  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:17:06 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 139 bin 383 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 858 bin 611 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1283 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 994 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1321 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1244 lira 51 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 185 milyon 413 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 632 bin 949 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti
Gündem

CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı bir süre sonra video k..
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay