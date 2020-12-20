Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 217 bin 863 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 475 bin 931 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 987 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1345 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 1267 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 207 milyon 495 bin 849 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 146 bin 975 metreküp olarak kayda geçti.