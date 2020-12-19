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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:02:59 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 475 bin 931 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 928 bin 155 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1311 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 409 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 216 milyon 901 bin 62 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 590 bin 357 metreküp olarak kayda geçti.

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