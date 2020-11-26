Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1347 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 471 bin 757 lira oldu. Bu tutar salı günü 5 milyon 922 bin 621 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1347 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 276 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1387 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1306 lira 88 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 209 milyon 871 bin 413 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 209 milyon 935 bin 730 metreküp olarak kayda geçti.



