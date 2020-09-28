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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:08:14 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1353 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 920 bin 455 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 741 bin 302 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1353 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 152 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1394 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1313 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 472 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 81 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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