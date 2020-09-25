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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:13:04 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1358 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 521 bin 670 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 795 bin 713 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1358 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 327 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1399 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1317 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 138 milyon 754 lira 892 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 770 bin 69 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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