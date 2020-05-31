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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:02:25 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1456 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 637 bin 65 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 450 bin 655 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1456 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 493 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1499 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 1406 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 149 bin 957 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 74 milyon 55 bin 64 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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