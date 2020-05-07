Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1437 lira 41 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 303 bin 401 lira oldu. Bu rakam, salı günü 6 milyon 245 bin 131 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1437 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 690 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1480 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1394 lira 29 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 89 milyon 245 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 176 bin 247 metreküp olarak kayıtlara geçti.