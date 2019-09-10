Sporu sevdiren büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. sporu sevdiren ve her yaş grubuna spor yapma imkanı sağlayan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Spor A.Ş.’nin son bir yılda yaptığı etkinliklere 452 bin kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleriyle ilgili bilgi verilmesi uygulamasına Eylül ayı meclis toplantısında da devam edildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerden birisi olan Spor A.Ş. hakkında Şirket Genel Müdürü İbrahim Somtaş detaylı bilgiler verdi.

Spor A.Ş.’nin 228 personelle ve 19 tesisiyle hizmet verdiğini ifade eden İbrahim Somtaş, rakamlarla Spor A.Ş.’nin ne denli etkin olduğunu ortaya koydu. 2018-2019 döneminde 59 bin 311 öğrenciye spor okulları ile spor yapma imkanı sunduklarını ifade eden Genel Müdür İbrahim Somtaş, yaptıkları 552 organizasyonla da 452 bin vatandaşımıza ulaştıklarını söyledi. Halen 10 bin 659 üyenin Spor A.Ş. tesislerinden faydalandığını dile getiren Somtaş, 100 bini aşan sosyal medya takipçileri olduğunu da belirtti.

MADALYALAR GETİREN ŞİRKET

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, 15 branşta spor eğitimi verdiklerini ve 11 branşta da spor kulüpleri olduğunu belirtti. Buz hokeyi gibi Orta Anadolu’da tek olan kulübün de aralarında bulunduğu 11 kulüpte 450 lisanslı sporcuları olduğunu dile getiren İbrahim Somtaş, bu kulüplerden bazılarının Türkiye’nin en başarılı takımları arasında olduğunu ve pek çok müsabakadan madalyalarla döndüklerini kaydetti.

Genel Müdür İbrahim Somtaş, Spor A.Ş.’nin düzenlediği mahalle etkinlikleri, okullar sporla dolsun etkinliği, bisiklet etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve doğa kampları ile bu etkinliklerle birlikte gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgiler verdi.