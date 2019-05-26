Sportif Salsa Dansları Kulüpler Arası 6. Etap Yarışmaları - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan yarışmalarda, 280 dansçı yeteneklerini sergiledi



MUĞLA (AA) - Sportif Salsa Dansları Kulüpler Arası 6. Etap Yarışmaları Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından Bodrum Dans Kulübünün ev sahipliğinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, 280 dansçı katıldı. Dansçılar, farklı kategori ve yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi. Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır mayıs ayının son haftasında bu yarışmanın ev sahipliğini üstlendiklerini söyledi. Dansçıların kıyasıya mücadele ettiklerini dile getiren Özvezneci, "Rengarenk görüntüler oluştu. Bodrum'a gelen sporcular ve aileleri ilçenin turizmine katkı sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu. Organizasyon ödül töreni ile sona erdi.



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