Wushunun sanda kategorisinde önemli başarılar elde eden milli sporcu Sefer Budaklı, spora başlamasıyla hayatının değiştiğini söyledi.

Sefer Budaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Sultanbeyli'de büyüdüğünü, sürekli filmlerini izlediği dövüş ustası Hong Konglu aktör Jackie Chan'den etkilenerek 7 yaşında wushuya başladığını anlattı.

Antrenörü Niyazi Akça gözetiminde çalışmalarını sürdüren Budaklı, "Spora başlamasaydım kötü bir yerde olacaktım. Sporla hayatım değişti. Dışarıdaki kötü ortamdan uzak kaldım, çünkü ilgi odağımız hep spordu. Başarılar elde ettik." diye konuştu.

Sultanbeyli Akça Spor Kulübü sporcusu Budaklı, katıldığı uluslararası her organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti.

- "Önemli olan ülkemiz, bayrağımız"

2014 yılında Çin'de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyatları'na sanda kategorisinde katılan ilk Türk sporcu olduğunu belirten Sefer Budaklı, şunları kaydetti:

"Önemli olan ülkemiz, bayrağımız. Şimdi de Dünya Şampiyonası için Antalya'daki yarışmalara katıldım. Burada şampiyon olup, güzel bir kamp süreci geçirip, inşallah Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Rakipler güçlü ama biz de sıkı çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım."

Gençlere çağrıda bulunan 22 yaşındaki Budaklı, kötü ortamlardan uzak durup, spor yapmalarını tavsiye etti.

Sefer Budaklı, daha önce tekvandoyla ilgilenen babasının da desteğiyle 2012'de sanda kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı organizasyonlarda dünya sıralamasında ilk beşe giren Budaklı, 2014 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncüğü elde etti. 2014 ve 2016'da da Türkiye şampiyonu olan Budaklı, 2017'de Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Sefer Budaklı, eylülde Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'na da iddialı hazırlanıyor.

- "İddialıyız, başaracağız"

Antrenör Niyazi Akça ise wushuyu "çağın sporu" olarak nitelendirirken, her yaş grubunun yapabileceğini dile getirdi.

Wushuda ahlaki değerlerin ön plana çıktığını vurgulayan Akça, "Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İddialıyız, başaracağız." dedi.