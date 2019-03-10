Spor yorumcusu Sinan Engin: Başakşehir, şampiyonluğu hak ediyor

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçı Beyaz TV'de yorumladı.

''Başakşehir, şampiyonluğu hak ediyor''

Başakşehir, şampiyonluğu hak ediyor. Abdullah Avcı, oyunu Arda Turan’ın olduğu kanada yığıyor ve Visca’yı kaçırıyorlar İrfan Can da etkili bir isim. Fenerbahçe bu maçta 15-20 dakika iyi oynadı. O dakikalarda golü bulsa maçı kazanabilirdi. Başakşehir makina gibi oynuyor. Herkes yerinde. Çünkü hemen hemen hep aynı 11 ile oynuyor.

Fenerbahçe değerlendirmesi

En etkili oyuncusu Valbuena ama sakatlanarak oyundan çıktı. Soldado ve Zajc, müsait pozisyonları kaçırdı. Taktiksel olarak değerlendirirsek yanılırız. Eldeki takım ile bu oyunu oynayabilir.