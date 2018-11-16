Spor yaparken gereğinden fazla su içmek sağlığı tehdit ediyor!

ABD'de düzenlenen Spor Sağlığı Paneli'ne katılan bir grup doktor, spor sağlığı uzmanı, kondisyoner ve akademisyen, yayınladıkları bildiride "Spor yaparken aşırı su tüketimi sadece eski bir inanış değil, aynı zamanda oldukça da tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

Spor yapan kişilerin sadece susadıkları zaman su içmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, aşırı su tüketimi nedeniyle spor esnasında kandaki sodyum seviyesinin düştüğü ve kişilerin hiponatremiye girebileceğini belirtiyor.

"Sadece çok tempolu kardio çalışması yapacak olan kişilerin hızlı ter atımı başlamadan ve susama hissi gelmeden önce su içmesinde bir sorun yaşanmıyor" denen açıklamada, spor esnasında fazla su tüketiminin baş dönmesi, bulantı ve hatta beyin ödemine dahi neden olabileceği uyarıları yapılıyor.

En az 14 sporcunun egzersiz sırasında aşırı su içtikleri için hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada aşırı su tüketiminin vücutta yarattığı sorunlar şöyle açıklanıyor:

"Gereğinden fazla su içilince kanda sodyum azalıyor. Böbreklerde çok fazla sıvının birkmesinin ardından vücuttaki hücreler aşırı sıvıyı depolamaya gayret etmeye başlıyor. Bu da vücudun farklı yerlerinde ödemlere neden oluyor. Beyinde oluşabilecek ödemler ise komaya hatta ölüme dahi yol açabiliyor."