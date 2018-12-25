0553 313 94 23

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

- Ligin ilk devresinde 153 maçta 376 gol atıldı- Gazişehir Gaziantep, 32 golle en golcü takım, ilk yarıda 12 kez rakip fileleri havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü isim oldu - Toplam 38 penaltı kararının verildiği ligde ekipler, 6 atışı değerlendiremedi

25 Aralık 2018 Salı 13:13
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı gol raporu


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'in ilk devresinde 32 gole ulaşan Gazişehir Gaziantep, en skorer takım, rakip ağları 12 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü isim oldu.

Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada 376 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5, hafta başına düşen gol sayısı da 22,1 olarak gerçekleşti.

Gazişehir Gaziantep, attığı 32 golle en skorer takım unvanını aldı. Kardemir Karabükspor ise 7 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Gazişehir Gaziantep'i, 30 golle Gençlerbirliği ve 29 golle Denizlispor izledi.

İlk devrede Altay'dan Marco Paixao, 12 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı. Paixao'yu 8'er golle Giresunspor'dan Abiola Dauda ile Adana Demirspor'dan Mickael Pote takip etti.

Altay'dan Paixao, İstanbulspor maçında, Giresunsporlu Dauda ise Kardemir Karabükspor karşısında hat-trick yapmayı başardı.


- Gollerin dağılımı


Ligdeki 376 golün 209'unu ev sahibi ekipler, 167'sini deplasman takımları attı.

Gollerin 275'i ayakla, 61'i kafayla, 32'si penaltıdan atılırken, futbolcular 8 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 159, ikinci yarılarda ise 217 gol kaydedildi.

Toplam 38 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 32'si gole çevrildi. Adana Demirspor ve Afjet Afyonspor 2'şer, Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine 6 penaltı kararı verilen Osmanlıspor, bunlardan 5'ini gole çevirdi. Boluspor, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'in penaltıdan golü bulunmuyor.


- Kaleyi şaşıranlar


Toplam 7 takımdan 8 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Kardemir Karabükspor'dan 2, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Giresunspor ve Osmanlıspor'dan birer oyuncu topu ağarına gönderdi.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:

Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Ismail Aissati (Denizlispor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Ferhat Görgülü (Giresunspor), Berk Kervankıran, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor), Anıl Karaer (Osmanlıspor).


- Gol dağılımı


Spor Toto 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:

TakımlarGolAyak KafaPenaltıRakip kendi kalesine
Adana Demirspor2215421
Adanaspor2016310
Afjet Afyonspor2112531
Altay2113530
Altınordu2016220
Balıkesirspor Baltok1714120
Boluspor2115501
Denizlispor2922700
Eskişehirspor1510221
Gazişehir Gaziantep3227401
Gençlerbirliği3021630
Giresunspor1714120
Hatayspor2016310
İstanbulspor2116212
Kardemir Karabükspor75011
Osmanlıspor2114250
Tetiş Yapı Elazığspor2214620
Ümraniyespor2015320

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:13
  1. Altay
  2. Futbol
  3. gol
  4. Marco Paixao
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki Türkiye karşıtlığı
    1. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    4. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
    5. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
    6. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    9. "Nakkaşihat" sanatını Türkiye'de..
    10. Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD..
    12. İstanbul'un göbeğinde ışıksız sokak!
    13. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    14. Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın,..
    15. AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular..
    16. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    17. Çaykur Rizespor'un en kötü ilk yarı..
    18. Kilis'te 15 öğrenci deney sırasında..
    19. İtirafçı her şeyi anlattı! FETÖ..
    20. Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?