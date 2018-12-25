Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı gol raporu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'in ilk devresinde 32 gole ulaşan Gazişehir Gaziantep, en skorer takım, rakip ağları 12 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü isim oldu.

Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada 376 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5, hafta başına düşen gol sayısı da 22,1 olarak gerçekleşti.

Gazişehir Gaziantep, attığı 32 golle en skorer takım unvanını aldı. Kardemir Karabükspor ise 7 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Gazişehir Gaziantep'i, 30 golle Gençlerbirliği ve 29 golle Denizlispor izledi.

İlk devrede Altay'dan Marco Paixao, 12 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı. Paixao'yu 8'er golle Giresunspor'dan Abiola Dauda ile Adana Demirspor'dan Mickael Pote takip etti.

Altay'dan Paixao, İstanbulspor maçında, Giresunsporlu Dauda ise Kardemir Karabükspor karşısında hat-trick yapmayı başardı.





- Gollerin dağılımı





Ligdeki 376 golün 209'unu ev sahibi ekipler, 167'sini deplasman takımları attı.

Gollerin 275'i ayakla, 61'i kafayla, 32'si penaltıdan atılırken, futbolcular 8 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 159, ikinci yarılarda ise 217 gol kaydedildi.

Toplam 38 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 32'si gole çevrildi. Adana Demirspor ve Afjet Afyonspor 2'şer, Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine 6 penaltı kararı verilen Osmanlıspor, bunlardan 5'ini gole çevirdi. Boluspor, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'in penaltıdan golü bulunmuyor.





- Kaleyi şaşıranlar





Toplam 7 takımdan 8 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Kardemir Karabükspor'dan 2, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Giresunspor ve Osmanlıspor'dan birer oyuncu topu ağarına gönderdi.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:

Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Ismail Aissati (Denizlispor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Ferhat Görgülü (Giresunspor), Berk Kervankıran, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor), Anıl Karaer (Osmanlıspor).





- Gol dağılımı





Spor Toto 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle: