Spor Toto Süper Lig'in penaltı dosyası

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde hakemler, 67 kez penaltı noktasını işaret etti.

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemin uygulandığı sezonun ilk devresinde oynanan 153 karşılaşmada 67 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 44'ünde top filelerle buluştu. Geçen sezonun ilk yarısında hakemler, 61 kez beyaz noktayı göstermişti.

Ligin 17 haftalık bölümünde en fazla penaltı kazanan takım ise Kasımpaşa oldu.

İlk devreyi 4. sırada tamamlayan Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa lehine 11 penaltı kararı çıktı.

Beyaz noktada cömert davranan Kasımpaşa, 11 penaltının ancak 6'sını gole dönüştürebildi.





- Diagne beyaz noktaya 9 kez geldi





Ligin ilk yarısında oynadığı hücum futboluyla herkesin beğenisini kazanan İstanbul ekibinde beyaz noktaya 9 kez Mbaye Diagne, 2 kez de Trezeguet geldi.

Gol krallığı yarışında 20 golle açık ara zirvede yer alan Senegalli Diagne, 9 penaltının 6'sında topu ağlara gönderdi. Mısırlı futbolcu Trezeguet ise 2 penaltı atışından da faydalanamadı.

Attığı gollerle sezonun ilk yarısına damga vuran Diagne, penaltıdan en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu konumunda bulunuyor.

Lehine en çok penaltı verilen takım sıralamasında Kasımpaşa'yı, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor takip etti. Altışar penaltı kazanan iki ekip, bunların 4'ünü golle sonuçlandırdı.





- Beşiktaş penaltılarda 4'te 2 yaptı





Ligin ilk devresinde beklentilerin uzağında kalan "üç büyükler"den Beşiktaş 4, Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 penaltı kazandı.

Siyah-beyazlı ekip penaltı atışlarında 4'te 2 yaptı. Galatasaray kazandığı 3 penaltının birini kaçırırken, Fenerbahçeli oyuncular beyaz noktada hata yapmadı.

Beşiktaş'ta beyaz noktaya iki kez gelen Ricardo Quaresma, bunların birini gole çevirirken, penaltı vuruşundan gol sevinci yaşayan diğer siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Göztepe deplasmanında penaltıdan faydalanamayan Oğuzhan Özyakup, kullandığı üst üste üçüncü penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Galatasaray'da Garry Rodrigues, Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ü geçemezken, Eren Derdiyok, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında penaltıdan birer gol kaydetti.



Fenerbahçe'de ise Suudi Arabistan'ın El Nassr ekibine transfer olan Giuliano ile Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, penaltılarda ağları havalandırdı.





- Adebayor penaltıyı, Başakşehir galibiyeti kaçırdı





Üst üste üç sezondur ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kazandığı 2 penaltının birini değerlendirebildi.

Medipol Başakşehir'de penaltı atışlarında topun başına Emmanuel Adebayor ve Edin Visca geçti.

Dünyaca ünlü futbolcu Adebayor, Bursaspor maçında kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşma 0-0 biterken, galibiyeti kaçıran Medipol Başakşehir Bursa'da iki puan bıraktı.

Edin Visca ise Göztepe'yi 2-0 yendikleri karşılaşmada, penaltılarda kurtarışlarıyla adından söz ettiren Portekizli kaleci Beto'yu geçmeyi başardı.





- Penaltı kullanmayan tek takım Göztepe





Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 17'si penaltı kullanırken, sadece Göztepe lehine penaltı düdüğü çalınmadı.



İzmir temsilcisinde futbolcular, sezonun ilk yarısında beyaz noktaya gelmedi. İlk devrenin flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor da 17 haftada bir penaltıda kaldı.

Göztepe'nin aleyhine ise 4 penaltı kararı çıkarken, tecrübeli kaleci Beto penaltı atışlarının ikisini kurtardı.

Portekizli milli kaleci, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'a penaltıdan gol izni vermedi. Beto, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sını kurtarmayı başardı.





- Galatasaray'ın aleyhine 7 penaltı çalındı





Ligin ilk devresinde aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer kezle Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor oldu.

Sarı-kırmızılı takım aleyhine çalınan penaltıların 6'sı golle sonuçlandı. İlk devreyi 3. sırada bitirerek dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor ise penaltıdan 3 gol yedi.

Bu iki takımın ardından aleyhine en fazla penaltı, 6 kezle Çaykur Rizespor'a verildi.





- Penaltı istatistikleri







Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısının penaltı istatistikleri şöyle:



