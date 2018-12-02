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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.

02 Aralık 2018 Pazar 22:01
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 22:01
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray

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